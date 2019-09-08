林姿妙又唱又跳 還用爵士鼓伴唱「快樂的出帆」

2019-09-08 21:19

〔記者張議晨／宜蘭報導〕北台灣媽祖文化節今天是最後一天，宜蘭縣政府今晚間在南方澳漁港席開1500桌「福宴」，為3天活動畫下句點。

縣長林姿妙率副縣長林建榮、秘書長及21局處首長，組成「打拼陣線聯盟」，經2週練習，今晚間在福宴首演，舞台上響起香港天團「草蜢」名曲「失戀陣線聯盟」，配上輕快、愉悅舞步，為晚宴暖場。

不僅跳舞，林姿妙還秀一段拿手的爵士鼓，台上局處首長則跟著節拍唱起「快樂的出帆」，不過疑似有首長不熟悉節拍，出現搶快或是掉拍狀況。

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