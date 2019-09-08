週一白天高溫悶熱！ 南部、山區留意降雨

2019-09-08 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕明（9）日各地天氣為多雲，白天感受較悶熱，天氣較為穩定，僅南部、東南部以及山區午後有局部陣雨機率；第15號中度颱風「法西」今、明2天將影響日本。

根據「中央氣象局」預報，週一因太平洋高壓勢力開始增強，大氣不穩定度降低，各地天氣為多雲到晴，僅南部及東南部偶有局部陣雨，山區及近山區要注意午後熱對流帶來的降雨。

溫度方面，週一各地清晨低溫約25至27度，白天高溫約32到35度；紫外線方面，明天台南市、高雄市、屏東縣以及台東縣紫外線指數為「高量級」，其他地區皆為「過量級」。

另外，第13號颱風「玲玲」已於今天上午8時轉為溫帶氣旋；第15號中度颱風「法西」今晚8時位於東京南南西方約200公里的海面上，今、明兩天將影響日本的天氣，提醒要前往日本的朋友留意航班資訊。

氣象局也提醒，「中秋連假」菲律賓東方低壓帶北移，將為台灣帶來水氣，迎風面的東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨，且氣溫下降；其他地區則是午後有局部短暫雷陣雨機率，西半部因位於背風側，氣溫仍偏高。

空品方面，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區及金門地區為「橘色提醒」等級。

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