週日出遊帶傘備用！上午各地多雲 午後留意局部大雨

2019-09-07 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕受低壓帶影響，明天（8）日清晨以前西半部地區及恆春半島會有局部短暫陣雨或雷雨，上午降雨機率雖然有機會降低，各地大多為多雲的天氣，不過午後仍有局部短暫雷陣雨，其中，降雨機率高的地方位於東半部、南部地區及中部以北山區，這些地方午後容易有局部大雨發生。

據中央氣象局預報，明天台灣南部、東南部及澎湖、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區易有局部大雨發生，清晨至上午中部以北地區亦有局部短暫陣雨。

另外，氣象局提醒，颱風玲玲已於今天下午2點左右登陸北韓，未來將持續北上，而中度颱風法西明、後兩天將影響日本本州的天氣，要前往日本的朋友請留意航班資訊。

據「天氣風險公司」表示，週六晚間至週日，水氣會多一點，全台都有短暫雨發生機會。下週一之後，低壓帶水氣減弱，太平洋高壓開始西伸，預料各地天氣逐漸好轉，降雨偏向在山區午後。

至於下週是否有颱風生成，天氣風險公司指出，菲律賓東方卻有擾動在發展中，但目前還不用緊張，一切還有待觀察。

氣溫方面，明天各地高溫約30到32度。

紫外線方面，明天除了宜蘭縣、花蓮縣、金門縣曝曬級數為8級；澎湖縣為9級之外，其他地區的曝曬級數都在6到7級。

空氣品質方面，據行政院環保署空氣品質預報資訊，明天污染物濃度視降雨強度及延時而有所變化。高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖為「普通」等級；金門受大陸東南沿海污染物影響主要為「橘色提醒」等級。

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