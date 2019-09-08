踩水田「摸田螺兼洗褲」 親子農村遊樂趣

2019-09-08 11:19

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣頭份市上興社區環境優美、農產豐饒，去年首度投入農村再生計畫，鼓勵青年返鄉、推廣農村文化旅遊，今天舉辦「上興社區產業活化」成果發表會，許多孩童在推廣員的引領下，親手體驗碾稻穀、品嘗客家米食，更難得捲起褲管走入水田「摸田螺兼洗褲」，大、小朋友玩得不亦樂乎。

上興里舊稱「河背」，鄰近永和山水庫，水質環境優美，當地保有純樸農村生活，不僅為頭份水稻、綠竹筍等重要產地，也是許多市民健行、運動休閒的好去處；今早許多大、小朋友赤著腳，手牽手走進田裡，在清澈的田水、溝渠內摸田螺，感受傳統農村趣。

苗栗縣政府農業處副處長陳樹義表示，全縣有94個社區參與農村再生計畫，上興社區積極推動食農教育體驗，尤其吸引從桃園、台中返鄉的年輕人投入，靠著當地長輩的經驗傳承，結合青年創意行銷，讓遊客走進田野之間，孩童們脫下鞋子走進水田，感受土地之親，未來則期望社區擴大成立公基金，提供老人送餐、長照等服務。

上興里長陳仁成說，今日成果展著重返鄉青年種植的農產品及各式農村體驗營，也藉此推廣在地綠竹筍及米食產業，此外特別保留一塊稻作農地，讓親子走下田體驗「摸蜆仔兼洗褲」，未來還會推出採收綠竹筍、火龍果及相關食農教育活動，希望創造社會與自然和諧共生的友善環境。

今早現場除了有各式農事體驗，還有客家麻糬、在地米食饗宴，從農作物生長、採收、到成為料理上桌都一次看得到，讓許多在都市長大的孩子們大開眼界。

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