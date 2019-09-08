低壓帶持續影響 北北基大雨特報！

2019-09-08 06:51

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地持續受到低壓帶影響，清晨之前西半部地區及恆春半島會有局部短暫陣雨或雷雨，中央氣象局也在今日凌晨3點50分針對中部5縣市發布豪大雨特報，豪雨特報示警範圍為雲林縣；大雨特報範圍則包括彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市。而稍早氣象局在6點55分解除中部豪大雨特報，另外針對北北基3縣市發布大雨特報。

今日上午後各地預計大多以多雲的天氣為主，不過午後仍有機會發生局部短暫雷陣雨，其中降雨機率較高的地方位於各山區及東半部地區；溫度方面，各地高溫約31到33度，沒下雨時仍感受悶熱。

空氣品質部分，受低壓帶影響天氣不穩，中南部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；環境風場風速弱，擴散條件較差，污染物易累積，高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖為「普通」等級；金門受中國東南沿海污染物影響主要為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週一（9日）雖然仍在低壓帶內，但水氣減少，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲到晴，午後山區及近山區平地仍有局部短暫雷陣雨，其中山區有機會發升局部大雨。

週二（10日）太平洋高壓勢力開始西伸，各地大多為多雲天氣，僅南部地區仍有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨。週三至週五（11日至13日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 31 27 ~ 32 27 ~ 31 25 ~ 31

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