連續無預警跳電 竹縣湖口、新豐部份地區用戶怨聲連連

2019-09-07 22:12

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣湖口鄉和興村、新豐鄉後湖村及桃園市楊梅區一帶，近來都有居民抱怨連續數日無預警跳電，而且「有時一天跳好幾次」，不僅造成生活不便，更質疑造成電器壞掉，損失誰負責？台電概估受到跳電影響的用戶可能有4400多戶。

台電公司新竹區營業處副處長陳華信表示，跳電是任何國家和地區都可能會有的普遍情況，難以避免，但若是用戶的家電本身電力系統較為敏感或有接地不良的情況，遇到跳電就有可能會故障。用戶若有相關疑問，可就近向各地的台電服務所詢問，必要時台電可請專業人員到住家檢查，確認原因和使用狀況，如經確認是電力系統問題造成用戶家電損壞，公司一定會依程序賠償。

湖口鄉民抱怨，和興村德興路、德和路一帶，這幾天每天早上5點多都會跳電，而且一天還不止一次，懷疑反覆跳電造成住家電器、網路數據機等壞掉，也擔心會讓電冰箱很容易壞掉。有居民打電話到台電詢問，對方有的回應找不出原因，有的則說是「松鼠造成的」，質疑台電推卸責任，讓居民無從索賠，態度敷衍令人生氣。

而除了湖口鄉和興村，鄰近的新豐鄉後湖村及桃園市楊梅區，也有用戶抱怨跳電。

陳華信說，新豐後湖線路曾發生電力瞬跳數次之後，在8月30日停電，檢查發現是懸垂礙子（陶瓷製，用於絶緣、固定線路，使用狀況會受到裝置環境的影響，如靠海鹽分重、山區濕度高或是灰塵多等因素）不良造成，更新後陸續恢復正常供電；但在9月4日，新豐員山桿曾發生遭松鼠踫觸，也一度造成電力瞬跳。

湖口和興村則因線路開關燒損須停電修復，8月24日起暫時改由後湖線路轉供，一直到9月5日為止，期間可能受到後湖線路和員山桿的瞬跳，而連帶影響周邊用戶的正常供電。

陳華信說，推估受到影響的用戶，湖口和興村約3281戶，新豐後湖及周邊地區約1208戶。由於新豐後湖的鼠害嚴重，後續會加強巡查，以期減少用戶跳電的機率。

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