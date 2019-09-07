風電徵才起薪4萬 千人上門、只有50人敢應徵全因為…

2019-09-07 14:49

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化外海離岸風電龍頭廠商沃旭能源（Orsted）已進駐彰化，今天進行首波徵才，開出40個職缺，每個職缺都是4萬元起薪，吸引上千人前來，但沃旭是來自丹麥的外商公司，這批「開疆拓土」的人才得具備基本的外語能力，因此應徵一律以英語交談，現場至少有8成的應徵者因「菜英文」而打退堂鼓，只有50人敢應徵。

目前在彰化外海設立離岸風場的企業，分別有來自丹麥的沃旭和CIP（哥本哈根基礎建設基金）、加拿大及新加坡合資的海龍光電，台灣則有台電和中鋼，目前進入風場建置期，各家廠商力拚2022年商轉供電，整個彰化風場的發電計畫預計投入1兆元，可望創造2萬個優質工作機會，而延伸的下游配合廠商工作機會更是可觀。

沃旭公司和CIP今天利用彰化縣府在員林國小舉辦的「展翅就業．薪情飛揚」就業博覽會進行徵才，沃旭事前廣為宣傳，開出40個月薪4萬元以上的工作職缺，「好薪情」吸引爆多的人潮。

而沃旭開出的工作都跟風場建置有關，包括13名「環安衛經理」以及採購及傳輸、電力的專案經理。

由於詢問的人太多，該公司現場舉辦「徵才說明會」，惟只有50人敢應徵，原因為這是一家外商公司，語言成為篩選員工的必要條件，絕大多數的應徵者都因「菜英文」而打退堂鼓。

沃旭能源公司彰化辦公室主任李立偉說，目前只是該公司徵才的初步階段，發電工程已經開始進行，分陸上及海上，陸上有變電站及電網，海上則是風機，他們預計2022年作風場併聯，屆時就需要大量的風機營運維護人員。

李立偉表示，由於他們是外商公司，員工必須具備基本的外語能力，其次，將來風場維護的人員是營運的主力，具備環保安全衛生（環安衛。Environmental Protection、Safety、Health）專業執照的人會較吃香。（14:59更新）

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