敬老禮品最低20元 里長批中市府：人不如狗、真失禮

2019-09-07 11:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市重陽敬老禮品補助每里3萬元，市議員林碧秀今（7）日質疑，大里區各里均數849名老人，平均每人35元，甚至有的里僅20元；大里區瑞城里長蔡昭奮怒斥，敬老禮品比狗不如，銀髮族憤怒難平；張玉嬿議員也直批，金額太「料小」，不敬老、真失禮。

九九重陽節即將到來，市府每年都會發放敬老禮金，65歲至89歲（原住民55歲至89歲）每人發放2000元，滿90歲3000元、滿95歲5000元、百歲以上人瑞10000元，另編列敬老禮品補助每里3萬元，全市約有35萬位老人。

根據市府民政局統計資料顯示，北屯、西屯、北區、豐原、大里、太平等區老人人口都超過2萬人，和平、石岡區則低於3千人，據此推估各里的銀髮族平均人數，上述「大區」都超過600人，大里區高達800多人，北屯區也逾700人，和平、石岡區則未滿270人。

市議員林碧秀說，各區老人人口比例懸殊，大里區各里老人均數849位，平均只能買不及35元的長壽麵線，相較於其他老人較少的行政區，又有敬老麵線加上雨傘等生活用品，甚至「辦桌」，「大區」敬老福利品縮水，十分不公。

大里區瑞城里長蔡昭奮也批評，該里和毗鄰的塗城里都有近1500位老人，平均每人僅20元，敬老禮品連買狗飼料一包50元都買不起，被老人譏諷長壽麵線比結緣的平安麵線還小包，為什麼福利比其他里差，害他被罵得要死。

市議員張玉嬿直批，每里3萬元是假平等，導致敬老禮品一市多制，平均金額太「料小」，也顯得市府誠意不足、真失禮，讓讓里長為難，還得找宮廟贊助經費；林碧秀、張玉嬿建議，改採3個級距發放，每里3萬元起跳。

對此，社會局表示，敬老禮品補助經費由區公所依里別數為基準編列全區經費，各區因地制宜考量需求分配及運用，辦理各項敬老活動，有里長運用此經費，再連結民間資源並結合重陽節，提供給長輩相關物資或禮物。

社會局指出，已函請各公所考量各里老年人口數進行資源分配，並依各區需要，適時爭取相關預算。未來也會在市府財政許可下，與各區公所共同討論評估，研議調整的可行性，讓各區均能享有適當的長輩福利資源。

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