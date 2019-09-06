偏鄉暖警行善起漣漪 愛心湧入指名他代為傳愛

2019-09-06 15:30

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮偏鄉暖警鄧靖謙與妻子洪明瀅，長期在玉里等地低調行善，網友發文感謝善行才曝光，加上新聞報導後引發社會迴響，近月陸續接獲民眾寄送物資，指名要他轉贈弱勢，其中一名退休警還捎信寫道「對不起，區區小數，請幫助弱勢朋友」，讓夫妻倆感動萬分，立刻將這份無價的愛轉傳出去。

鄧靖謙攜妻在花蓮南區長年行善，鮮少露面僅由當地協會代送，就連同袍、親友也不知情，「為善不欲人知」的義舉直至8月初才曝光，夫妻善行傳開後瞬間興起漣漪，近1個月來愛心湧入，指名要他代為「繼續傳愛！」

玉里警分局大禹派出所副所長鄧靖謙說，善行曝光後，派出所陸續接到善心人士親自送來物資，包括白米300公斤及郵寄新台幣5000元現金等，其中白米是由北港朝天宮虎爺會中和分會楊姓民眾親自開車送至派出所，目前已轉贈玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉等弱勢家庭。

他說，另有名新北市退警學姊也寄來充滿愛心的現金，以實質行動響應行善，更留下「對不起，區區小數，請幫助弱勢朋友」的字條，行文間雖僅寥寥數語，但卻為我們注入滿滿正能量，肯定長期努力助人的價值所在。

分局長呂育騰說，警政署長陳家欽得知夫妻倆的善行後，為鼓勵他工作之外不忘行善助人，還請署駐區督察何劍訓親至大禹派出所轉贈紅包致意，鄧員收到僅留紅包紙袋作為紀念，慰問金一併捐給卓溪鄉公益慈善協會，盼能幫助更多需要的人，這份無私大愛實為堪稱暖警。

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