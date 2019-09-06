台南開機車鎖行情600元貴不貴？網友掀熱議

2019-09-06 12:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「想請問台南開摩托車鎖行情大約在哪？東區這開價600，我傻眼」。有名網友在「台南爆料公社」臉書提問，引發網友熱烈討論，灌進超過300則留言，有人認為「太貴」，也有人覺得「合理正常」。

原PO網友貼文說，因為小孩當時發燒匆忙中，手機、錢包、鑰匙都在車箱內，想趕快帶孩子回家，人家開多少就多少，重點是給1千元，對方找錢只給400元，跟原本說的500元不符合。

網友留言紛紛，「在北區開也要700，有本事就自己開啊」 、「時間、技術、專業也都是要錢的」、「正常的，不要懷疑」；也有網友說， 「一般型500元左右 ，有磁石的更貴」、 「便宜好嗎？還遇過1200的」。

另有網友說，要看什麼車種的鎖，看妳龍頭有沒有鎖住，還有磁石蓋有沒有蓋起來，還要看距離多遠。

也有網友抱不平，留言說「一組全新鎖頭也不用這麼貴的」、「可以接受，但說好的500，找錢時變調只找400，這樣欺騙消費者」、「機車行可以幫你開，自己牽去，比較便宜」。

還有人分享經驗，曾在新光三越把鑰匙放在車廂，開一次300，可能車店在附近走過來而已。更有網友說「太貴就不要開了，免得被當冤大頭，如果我是你，我就自己推車回家，但我家人一定會罵我白痴」。

陳姓機車行業者表示，如果只是開啟機車後車座，協助客人拿出裡面的鑰匙，車馬費工資2、300元內都算合理，若是更換全新車頭鑰匙，視車種不同價格收費，起碼600元以上。

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