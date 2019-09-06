交友軟體陷阱多！9成「自動續訂」又涉逃稅 消基會籲徹查

2019-09-06 13:10

〔記者楊綿傑／台北報導〕網路時代來臨，各種交友軟體成為社交重要管道之一，消基會今公布相關調查，發現高達9成交友軟體「自動續訂」，消費者拿到帳單才知道，且帳號若出問題，要退款或申訴，常因公司在國外求助無門，其中還牽涉在台收費卻不需繳稅問題，呼籲政府單位應該徹查。

消基會針對Android平台之Google Play商城中，下載人次超過100萬次的交友軟體，以實際註冊及使用流程進行調查，範圍包括「探探」、「緣圈」、「SKOUT」、「SayHi」、「Tinder」、「Goodnight」、「Badoo」、「happn」、「Grindr」、「Bumble」、「OkCupid」、「Paktor」、「SweetRing」、「Coffee Meets bagel」、「Pairs派愛族」等15家。

消基會的調查顯示，除了「緣圈」及「Pairs派愛族」是純點數購買，其餘13家的高階VIP的服務都是自動訂閱，但其中6家並未清楚表示於購買方案的頁面，都必須要點擊付款後，還要再點「更多」才會出現，消費者常常要收到帳單才知道。若是想退款，有8家不予退款，其餘的不是沒說明怎麼退，就是歸責於Google及Apple平台。

若是帳號有刪除或被刪除狀況，原先購買的點數僅有2家同意「部分狀況」下可以退款，其他不是不能退款，就是迴避相關責任，或者完全無說明。如果想要申訴，有9家公司設於國外，連下載管道都是設於國外，消基會質疑，台灣消費者的權益難以保護。

消基會指出，業者本應將業者連絡資訊、商品或服務內容、對價、付款與交付期日及方式、解除契約行使期限與方式等揭露，但本次調查中的交友軟體許多未遵循，呼籲業者公開說明。也向各地方政府喊話，針對自動訂閱、排除消費者解除權行使等情形展開調查，特別若是未在台灣辦理營業登記的業者，也應考慮是否有逃漏稅的問題。

消基會的調查還發現，雖然15家交友軟體幾乎都限制在17至18歲以上，卻有10家可透過冒充年齡進入使用，而有些交友軟體中存在援交及約炮等情色資訊，業者管理過於寬鬆，在使用者多為青少年情況下，消基會除呼籲業者加強管理，也提醒家長留意。

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