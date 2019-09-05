台中學生好悶！多所國小遊戲設施安檢沒過 封閉不能玩

2019-09-05 17:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕學校甫開學，台中市教育產業工會理事長林碩杰指出，接獲多所國小家長及老師反映，因遊戲設施檢驗不合格，又苦於無經費改善，只好將遊戲設施封閉，學生下課最期待的遊戲器材都不能玩，心情超悶，籲「媽媽市長」趕快幫改善。

教育局指出，暑假起啟動相關設施安全體檢，目前匯整資料中，但不符規定的項目多是各項器材間距不足或地墊厚度不符，將編列預算改善；過渡期間也將促學校安排其他替代活動讓學生下課能活動身心。

林碩杰指出，自上學期就陸續有學校遊戲器材檢測後未過關，因市府未撥改善經費，學校一度封閉遊戲器材，不敢讓學生使用，部份學校自行奔走找到經費資源先行改善，又陸續開放使用。

不過，近日學校開學，林碩杰說，又接獲來自學校及家長反映，不少學校遊戲設施封閉，學生下課都沒得玩，回家心情超悶；他指出，有些學校估計遊戲設施檢修經費自30萬至100萬元不等，學校無力自行負擔，只好將設施封閉起來，以免發生問題學校被究責，但學童下課無處去，學校也倍感困擾。

林碩杰說，台中市長盧秀燕稱自己是「媽媽市長」，呼籲市長媽媽趕快出面解決學校沒錢的窘境，加速檢修校園學生遊戲設施，儘速恢復開放，讓學生快樂上學。

教育局指出，事實上，學校現有的遊戲設施均符合安全標準，但因衛福部在2017年修訂「兒童遊戲場設施安全規範」，將學校遊戲器材也納入規範中，部份安全標準有所調整，包括遊戲設施項目間距及地墊厚度均有新標準，導致學校遊戲器材出現不合規定情況。

教育局指出，因中央已放寬到2023年改善完成，暑假期間進行全市國小遊戲器材安全體檢，以利後續編列相關預算改善，因校數達227校，相關程序還在進行中，但初步未符規定項目以間距不符及地墊厚度不符新規定為主，多沒有立即性危險。

教育局指出，將促學校在遊戲設施未改善前，下課設計其他活動引導學生活動身心。

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