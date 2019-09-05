扶輪社攜手送暖 捐尿布、奶粉救急

2019-09-05 11:57

〔記者何玉華／新北報導〕新泰扶輪社結合國際扶輪3490地區新北市第三分區其他4個扶輪社一起做好事，捐贈市值15萬元的尿布與奶粉，轉贈給新泰地區的弱勢家庭。

新泰扶輪社長王祥緯表示，2016年曾捐贈1台惜食分享車給新北市惜食分享網，今年初也捐贈學童國語字典和嬰幼兒尿布，社友們看到新泰地區許多外來移入人口，常面臨生活的壓力，包含高房價及養兒育女的負擔，尤其是弱勢家庭的困境，因此決議再發動一次，並擴大結合其他四社。

國際扶輪3490地區新北市第三分區助理總監周旺表示，侯友宜市長成立好日子愛心大平台，好事大家一起來，這次新泰扶輪社發起，第三分區所屬新莊、新莊東區、新莊中央及新莊南區等4個扶輪社立即響應，捐贈弱勢家庭最需要的尿布與奶粉，希望孩子們都能得到更妥善的照顧。

社會局長張錦麗代表受贈，她說，今年4月新北市正式突破400萬人口，其中第400萬和400萬01名都設籍在新莊地區的移入人口和新生兒；新莊可說是外來人口移入的重要地區，也是年輕人共組家庭優先考量定居的區域，相對的移居家庭較缺乏親友支持系統，需要更多的幫助，非常感謝新莊在地扶輪社的慷慨解囊，響應侯市長愛心大平台的號召，使需要幫助的家庭獲得挹注，讓兒少更能快樂的成長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法