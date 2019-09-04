蓮花座挨轟「史上最醜公共藝術」 彰化市長：拆！

2019-09-04 22:33

〔記者湯世名／彰化報導〕終於要拆了！俗稱三角公園的彰化市中華路與和平路圓環路口，是彰化市地王路段，十餘年前興建一座10公尺高的蓮花座，不料交通事故頻傳，還因外型像壽桃、蜂窩，被市民抨擊為「史上最醜公共藝術」，要求拆除改建。市長林世賢強調，市民的心聲他們聽到了，市公所預計明年總統選後即規劃將蓮花座拆除，美化為綠地，更可確保民眾行的安全。

彰化市三角公園是日治時期日人為美化而種苗的小塊綠地，因形似三角狀，俗稱三角公園。隨著交通發展，彰化市公所為因應龐大車流量，於2007年規劃「三角公園圓環景觀改造工程」，耗資500萬元興建一座10公尺高的塔球，塔球的球體呈蓮花造型，由玻璃帷幕組合而成，地面則設計為噴水池，配合彩色燈光投射與整點音樂報時，希望能帶動當地繁榮。

不料，「蓮花座」完工啟用後，三角公園圓環即因外圍路面遭噴水池濺起的水花弄濕，導致機車族經過時因濕滑連人帶車摔倒，整個蓮花座還影響行車視線，繼而燈光、音樂相繼故障失修，市民抨擊蓮花座像「壽桃、蜂窩、足球」醜到爆，甚至有人批評是「史上最醜公共藝術」，毫無美感可言，當地店家認為，「就不能做好看一點嗎？」不少民眾要求拆除改建。

十餘年過去，目前蓮花座仍矗立在圓環中心，但頂端的球體已嚴重掉漆，周邊相關硬體造景也已斑駁生鏽，有民眾在網路上批評說，以前就覺得蓮花座醜到爆，都不想承認自己是彰化人，希望政治人物多多培養自己的美感；還有民眾說：「當初到底是誰想到做這個蓮花的？」另有民眾說，雖然不認為它有那麼醜，不過也真的並不好看。

市長林世賢說，「蓮花座」美醜的標準見仁見智，但外界的確長期詬病實用性與美觀性，因此，公所也已決定重新規劃，將整個蓮花座拆除，原址中心點則施作綠地來綠美化，綠地上還會設置代表彰化城意象的造景，具有文化深度，還可讓行車經過時具有視野穿透效果，維護行車安全，預計明年總統大選後規劃拆除改建，不過在此之前，會與地方進行意見交流，期以集思廣益來達到最好的效果。

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