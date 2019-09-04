Uber條款將上路 租賃車行連署告交通部要求國賠

2019-09-04 19:07

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕Uber與租賃車合作載客營運模式，將於10月6日起正式取締，上百家租賃車行面臨倒閉，擁有500輛車的赫日租車說，政府2年多前輔導Uber與租賃業合作，現在卻說違法要取締，公共政策說變就變，將殺死所有投入這產業的創業者。赫日租車營運部經理薛百琪說，當時貸款投資上億元，新制上路後，公司500輛車不知道要何去何從，每個月500萬的本金加利息不知道要怎麼還；因此，現在已經有上百間租賃車行連署，並已委請律師將對交通部提告政策圖利，同時請求國賠上億投資金額。

計程車牌1張要價25萬

為解決Uber爭議，交通部雖要求計程車業者釋出上萬張牌照，讓租賃車可加入多元化計程車市場。薛百琪說，政府一直說要輔導與Uber合作的租賃車轉到計程車，但現在租賃車業不是計程車行，根本連買計程車牌照的資格都沒有；雖然交通部有提供計程車行名單給她們，但打了20幾家根本沒有人要賣，大家都知道有大批租賃車要轉計程車，都等著新制上路後牌照漲價。據了解，計程車牌照現在價格也是不斷攀升，北北基從《汽車運輸業管理規則》103-1條公告前，平均約3萬元，現在已經聽到平均10萬元；台中等部分牌照更少的地區，最高更曾聽過1張牌照要價25萬元的情況。

赫日租車說，2年前小客車租賃業因為相信政府的政策輔導，所以與Uber展開城市短租業務新模式，這2年來政府對於這樣的產業新模式，從未說過違法、不公平競爭，更沒有開出任何一張停業或營業模式沒有法律依據的取締罰單。然而因為小客車租賃業與Uber的營業模式，符合市場與大眾需求，讓業務不斷成長，新興投入業者也愈來多，但也是因為這樣，傳統計程車產業無法升級備感威脅，開始給予政府壓力，要求政府政策大轉彎，修訂103-1條款。

赫日租車說，政府昨天公布鬆綁多元計程車費率政策，興高采烈宣布計程車產業將要提升的大變革，但對於原本合法經營的小客車租賃業卻不聞不問，政府儼然成為投資中最大風險。薛百琪說，新制實施後無法營運，那500輛車就只能賣掉，造成的損失政府不應該負責嗎？因此，已有上百家相同處境的租賃車行共同連署，將對交通部提告，請求國賠。

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