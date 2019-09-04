嘉市世賢國小推友善校園 校長扮「靜香」說明反霸凌意義

2019-09-04 16:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市世賢國小推動友善校園週，今天以戲劇演出反霸凌、關懷身心障礙者的劇情進行宣導，校長何憲昌穿上代表反霸凌的粉紅色衣物、綁起辮子在戲劇中演出「靜香」角色，場面逗趣，孩子們更是樂翻；他用心說明反霸凌粉紅衣物的活動起源等，在場的孩子們說，「以後要尊重每個人的特點，不要欺負他人」。

嘉義市府推動友善校園，市長黃敏惠、教育部督學蘇德祥、市府教育處長林立生及嘉義市校外會督導樊立平等參與世賢友善校園週活動，黃敏惠表示，反毒、反黑、反霸凌需要共同努力營造，從學校教育開始做起推廣到社會，懂得尊重、包容、服務他人，讓孩子們能在友善的校園及社會中成長。

世賢國小志工團以卡通「哆啦A夢」人物演出戲劇，將友善校園反霸凌、關懷身心障礙者融入劇情，何憲昌穿著粉紅衣物戴上假髮，出場時讓孩子們樂翻天；何憲昌說，「粉紅T恤」源自於加拿大校園，一群高中生為聲援因穿粉紅衣服而被欺負的同學，買了50件粉紅T恤穿到學校聲援，以群體力量站到被欺負的人身邊，嚇阻欺負人的同學。

何憲昌也說，世賢國小以紫色為代表，而紫錐花常被印第安人用來治療蛇蟲咬傷，可提升自體防護力，代表健康、反毒及愛人愛己。

活動中並以四顆書寫「智慧思考、表達分享、尊重包容、關懷利他」願景字樣的大球推向師生，小朋友合作將大球傳遞一圈回到舞台前方，象徵齊心協力打造友善校園，來賓代表簽署反霸凌宣言，呼籲共同反毒、反黑、反霸凌。

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