大一新生遭禁騎機車 台大教授批：這是什麼鴕鳥心態？

2019-09-04 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕教育部傳出要求各大學限制新生騎機車，雖然教育部透過臉書否認，但仍然引起各界廣泛討論，台大電機系教授葉炳成在臉書對此批評，更諷刺地在文末標註打上「根據調查很多人吃麻辣鍋有食道逆流傷害健康，誠懇呼籲各大學加校規禁止大學新生吃麻辣鍋，保護大學生防止食道逆流，你我大家一起努力」。

葉丙成認為，為了減少大學生車禍人數，解決方法竟然是校方限制新生騎機車？家長怕小孩騎車危險可以理解，但這應該是學生自己家裡的家務事，應該要由由學生和家長自己協調。

葉丙成質疑：「法律規定可以騎機車，學校卻莫名奇妙不准新生騎，這是哪種法治觀念？其他年級大學生可以申請停車證，學校卻歧視十八歲新生不准申請，這是哪種平等觀念？不給他停車在學校，就以為他不會去騎車，這是什麼天真的鴕鳥心態？」

針對校方，葉丙成也反問，難道校方以為這樣做，學生車禍就與校方無關？事實上大學生已是成人，保護自己是自身責任，車禍本來就不關校方的事。葉丙成強調，這整個社會，從教育部到大學都在順這著些「把小孩當寶寶」的父母，這樣的做法只會讓小孩更加「幼化」，有許多長輩說台灣年輕人不成熟，但其實真正有問題的是父母這種心態還有附和他們的體制。

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