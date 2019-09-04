春浪、春吶走了 墾丁9/20~21「秋天不吶喊」來楊丞琳、艾怡良…

2019-09-04 13:14

〔記者羅欣貞／屏東報導〕春浪、春吶出走沒關係，屏東縣政府今年起在9月為喜愛音樂的墾丁遊客，補上「秋天不吶喊音樂節」，本月20日（週五）、21日（週六）晚間7點至10點，在墾丁大灣遊憩區登場，縣府邀請國內外民眾一起來墾丁坐在草地，吹海風享受音樂，度過愜意的週末。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長黃建嘉今天（4日）公布音樂節卡司陣容；他表示，2天的音樂節分別以「戀愛」、「失戀」為主題，設計不同歌單，第1天以戀愛為主題，邀請即將升格人妻的「甜美女神」楊丞琳、「清新歌手」吳汶芳、「創作才女」白安，透過其歌聲與歌曲意境，讓觀眾感受純純的愛戀氛圍。

第2天以失戀為主題，邀請「金曲歌后」艾怡良、「可愛甜心」小球、「天籟歌手」江美琪、「歌壇天后」萬芳，讓觀眾透過其音樂與歌聲得到療癒以及再次愛的勇氣。

屏東縣政府表示，首次舉辦的「秋天不吶喊」音樂節，是在墾丁音樂活動的新嘗試，期望透過不同以往的主題，營造氣圍，讓大家感受到墾丁不再是以往印象中的電音、搖滾、泡泡趴，墾丁也可以很文青、很浪漫，最重要的是希望打造出屬於屏南地區的音樂品牌。

黃建嘉說，詳情可以上屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書查詢，2天音樂節均免費入場。

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