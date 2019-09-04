退休院長第二春…砍掉檳榔、種「莎梨」為外配解鄉愁

2019-09-04 12:13

〔記者邱芷柔／屏東報導〕原在桃園擔任育幼院院長的郭再通，10年前退休後跟著老婆到屏東定居，並買下7分地的檳榔園，他陸續砍除後改種芭樂、檸檬，其中四分地則種起新興作物「莎梨」，過去台灣少有人把莎梨拿來食用，但東南亞國家人士對它一點都不陌生，不僅可以生吃、醃製還能煮湯，郭再通的莎梨成為地方外配一解鄉愁的美食，除了宅配通路還有風味餐廳找上門。

郭再通說，原本想在內埔鄉養老，剛好有朋友的農地想賣，於是把整片7分地買下來，這塊地原是種檳榔，他陸續砍除栽種芭樂與檸檬，期間也一直想種一些特殊作物，無意間看到朋友家種了一棵莎梨，果實吃起來酸酸甜甜，就像芒果青，後來才知道莎梨是道地的南洋風味餐中常見食材，而且外配很喜歡，引起他的栽種興趣。

沒有農業基礎的郭再通，向朋友要了幾顆種子後開始試種，藉著網路、圖書館學習，並到屏東科技大學農藝系請教專業，4年前開始擴大種植面積。

郭再通說，從第1株莎梨長大後，他開始學習嫁接及阡插技術，慢慢擴展到數百棵，栽種後兩年就會開花結果，全年都能收成，但以夏季果最佳，冬果容易熟黃，因此他會把冬果拿來製成酵素，他的園區不灑農藥、草生管理，並透過落葉枯枝、牛糞加上蚯蚓幫忙分解當作肥料，。

莎梨屬於熱帶樹種，又叫做太平洋榲桲、南洋橄欖，原產地在印度、錫蘭、斯里蘭卡，果實約有3至5公分，外型橢圓纖維粗，鮮果就像芒果青一樣酸澀，在郭再通用心照顧下，目前每星期可採收一次，宅配到風味餐廳與固定消費者手上，成功改變農村檳榔園風貌，也打開新興作物的市場。

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