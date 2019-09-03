北都、全國22頻道10/1斷訊 東森、緯來家族看不到了

2019-09-03 19:27

〔記者劉力仁／台北報導〕北都數位、全國數位兩家有線電視業者跟頻道代理商之間授權費用談不攏，向NCC申請調處不成，今天宣布破局，將於10月1日斷訊，兩家有線電視業者13萬3062戶，將有22個頻道無法收視，NCC代理發言人蕭祈宏證實此事，NCC將要求兩家業者妥善維護消費者權益。

NCC調處破局 13萬多戶受影響

大享、浩鳴、優視三家頻道代理商旗下22個頻道，包括東森（電影、綜合、新聞、財經新聞、幼幼、洋片、戲劇）、緯來（體育、日本台、電影台、綜合、戲劇、育樂台）、龍祥電影、Z頻道、MOMO親子台、國家地理頻道、衛視（中文台、電影台、西片台、合家歡）、FOX頻道。

NCC官員表示， 三頻道代理商一個月前寄發「下架同意書」給這兩家有線電視系統，預告將在一個月後下架其所代理的22個頻道，時間逼近雙方仍無法達成共識，北都數位及全國數位都向NCC申請調處，NCC上週緊急發文給三頻道代理商，進入調處程序，今天NCC邀集雙方調處仍談不攏，確定破局。

根據NCC有線電視收視戶資料，北都數位收視戶數為5萬2016戶，分布於北市各區里、全國數位的收視戶數為8萬1046戶，分布於板橋、三重、新莊、土城、蘆洲等區，共將13萬3062戶，兩家有線電視都是獨立經營業者。

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