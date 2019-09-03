「玲玲」外圍環流影響 週三西部、東北部防大雨

2019-09-03 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕受到13號颱風「玲玲」外圍環流影響，明（4）日大氣環境不穩定，各地有雨，西半部和宜蘭地區提防大雨；颱風「玲玲」有增強為中度颱風的趨勢，第14號輕颱「劍魚」晚間已減弱為熱帶性低氣壓。

「劍魚」已減弱為熱帶性低氣壓

根據「中央氣象局」預報，週三受到颱風「玲玲」外圍環流影響，西半部及東北部地區降雨機率高，有短暫陣雨或雷雨，其中桃園以北、宜蘭、中南部沿海及恆春半島位處迎風面，雨勢會持續整天，其他地方雨勢會在午後逐漸明顯；位於背風面的花東降雨較局部，偏向午後熱力作用造成的降雨。

溫度方面，由於雲多降雨，明日高溫略降，各地在30到32度左右；紫外線方面，宜蘭縣、花蓮縣、金門縣以及澎湖縣紫外線指數為「過量級」，其他地區皆為「高量級」。

根據氣象局預報，輕颱玲玲，下午2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方370公里的海面上，未來將以北北東方向從台灣東方外海北上，有增強為中度颱風的趨勢；第14號輕度颱風「劍魚」晚間已減弱為熱帶性低氣壓，其下午2時距離鵝鑾鼻西南西方仍有1510公里遠，今、明兩天會在越南附近緩慢移動，暫時對台灣沒有影響。

「天氣風險公司」表示，後天開始「玲玲」颱風逐漸北上、遠離台灣，可能將會連動影響「劍魚」颱風的移動路徑；「劍魚」颱風預計週末、下週一最接近台灣，雖侵台機率低，但其外圍環流可能會為中南部降下較大雨勢，尤其是南高屏需要更加留意。

氣象局也提醒，明日東半部（含綠島、蘭嶼）、南部、基隆北海岸沿海地區及澎湖、馬祖持續有發生長浪機率；東半部、北部沿海空曠地區及恆春半島、金門、馬祖也易有較強陣風出現，從事海邊活動時，請務必注意安全。

空品方面，北部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；竹苗及中部空品區為「普通」等級。

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