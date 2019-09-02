週二白天晴朗炎熱 颱風外圍環流晚間影響降雨率增

2019-09-02 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕明（3）日各地天氣與今天類似，白天除花東及恆春半島有陣雨機率，各地維持晴朗炎熱，午後中南部、北部以及東北部山區有雷陣雨機率，晚上開始受到玲玲颱風外圍環流影響，東半部地區及南部山區降雨機率提升，玲玲颱風也將在週三、週四近台之際為各地帶來短暫陣雨。

根據「中央氣象局」預報，週二各地白天晴朗、炎熱，僅花東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及北部、東北部山區有局部短暫雷陣雨；晚上東半部地區及南部山區開始受到颱風外圍環流影響，降雨機率增加。

溫度方面，各地晴朗炎熱，高溫約32至35度；紫外線方面，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、南投縣、雲林縣、金門縣以及澎湖縣紫外線指數為「過量級」，其他地區皆為「高量級」。

第13號輕度颱風玲玲，下午2時距離鵝鑾鼻東南方約720公里的海面上，預計未來將偏北通過台灣東部海面，將在週三、週四較接近台灣，帶來各地短暫陣雨；位於海南島附近的熱帶性低氣壓，未來路徑偏南打轉，有增強為輕度颱風趨勢，但短時間內對台灣天氣沒有影響。

「天氣風險公司」表示，玲玲颱風週四逐漸北上遠離後，帶來的西南風可能會為台灣西南部帶來大雨。

此外，氣象局提醒，隨著颱風逐漸接近台灣東部海面，明日下午起東半部（含綠島、蘭嶼）、南部、基隆北海岸沿海地區以及澎湖有機率發生長浪，前往海邊活動時務必注意安全。

空品方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門主要為「普通」等級，北部空品區短時間可能達「橘色提醒」等級；竹苗及中部空品區為「橘色提醒」等級。

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