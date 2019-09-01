週一高溫上看36度 週三起變天 2颱恐接連生成

2019-09-01 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕明（2）日降雨機率下降、氣溫回升，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東地區、恆春半島以及午後中南部地區及北部、宜蘭山區可能出現局部雷陣雨；菲律賓東方海面有低壓系統形成，預計下週三（4日）後將影響台灣天氣。

根據「中央氣象局」預報，週一各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東地區及恆春半島有局部短暫的陣雨或雷雨，午後中南部地區及北部、宜蘭山區有局部短暫雷陣雨。「天氣風險公司」表示，預計週一至週二太平洋高壓往西延伸後，台灣附近水氣將減少，各地天氣將趨於穩定。

溫度方面，明日西半部及東北部天氣炎熱，高溫約33至35度，其中桃園以北有36度左右高溫出現的機率，花東高溫約32度左右。紫外線方面，明天除台南市、高雄市、屏東縣以及連江縣紫外線指數達「高量級」，其餘縣市都達「過量級」。

至於南海的熱帶性低氣壓，今天下午2時位於恆春鵝鑾鼻西南方約630公里海面上，有發展為輕度颱風的機率，但持續往西朝海南島方向遠離台灣，未來對天氣無直接影響；菲律賓東方海面亦有低壓系統形成，目前位於恆春鵝鑾鼻南南東方約1200公里的海面上，未來有機會發展為熱帶低氣壓或颱風，預計下週三（4日）後將對台灣天氣產生影響。

氣象局持續提醒，適逢年度大潮，西南部地區在漲潮期間，潮位容易超過警戒值，請沿海低窪地區務必注意海水倒灌、局部淹水等情況。

空品方面，宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖主要為「普通」等級，中部空品區局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部及竹苗空品區為「橘色提醒」等級。

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