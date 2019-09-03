客機氧氣瓶接連遭放氣！ 國泰航空停職數十機組員徹查

2019-09-03 18:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕國泰航空因早前辭退支持香港「反送中」員工，被捲入示威風波。旗下港龍航空有班飛機8月30日在香港機場起飛前發現機上氧氣瓶遭放氣，這已經是國泰航空集團第三起氧氣瓶放氣事件。據香港《南華早報》 3日獨家報導，國泰航空已將這3班航機的約40名機組人員停職，並著手進行內部調查

港龍航空這班飛機8月29日從峇里島飛抵香港，30日要再飛往吉隆坡。

據悉，當飛機發生緊急狀況造成艙內減壓時，機上氧氣瓶可讓機組人員在機艙內移動，協助需要幫助旅客。由於飛機停在停機坪，因此嫌犯很可能是熟悉飛機構造，且在機場內部有通行許可的人員。

據國泰航空2日發出的備忘錄，中國民航局已經與香港民航處及香港警方，聯手調查國泰航客機氧氣瓶遭放氣事件。文件中指出，這3班客機約40名機組人員目前處於「任務有待指派」（duty to be assigned）狀態，也就是形同遭到停職。

香港「反送中」運動持續，國泰航空正遭受來自中國官方的壓力，有數名員工日前透露，公司內部的恐懼氣氛猶如「白色恐怖」，執飛前往中國的航班的機組人員，手機一直受到侵入性檢查。

國泰航空捲入「反送中」運動，中國要求參與抗爭的員工停職，還要求公司交出所有飛往中國及飛越中國領空的機組員身分資料。國泰在解僱2名機師、行政總裁何杲（Rupert Hogg）辭職後，仍持續陷入混亂。

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