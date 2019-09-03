會計師發明2段式車門開啟系統 獲台、美專利

2019-09-03 14:27

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林一位謝姓會計師因看到新聞報導開車門害命事故，花了好幾個月發明「汽車車門2段式安全開啟系統」，已取得美國、台灣發明專利。

家住虎尾的謝姓會計師本身是雲林工專（虎尾科技大學前身）機械製造科畢業，之後插大讀經濟、企管系，並通過會計師、地政士國家考試。

謝姓會計師說，雖沒有從事工科相關工作，但平日對機械很有興趣，有次看到開車門害命的新聞報導，覺得很難過，因為自己也曾騎單車撞上開車門經驗，幸好他騎單車速度慢，否則後困不堪設想。

謝姓會計師表示，他上網查詢資料開車門導致交通事故傷亡，2012到2015年有1萬3000多件，造成22人死亡，1萬6000多人受傷，為避免憾事一再發生，政府增訂罰則。

謝姓會計師說，罰錢只是治標，治本之道還是要從提高開車門安全性著手，他想了好幾個月，發明在現有車門的六角鎖處再加裝一個倒勾扣，乘客下車從內部開車門只能扳動第一段開關，要轉身開或按第二段開關才能打開車門，在轉身開或按第二段開關時就可確認後方有無人車。

謝姓會計師指出，這項發明去年向台灣、美國、德國、日本及中國申請專利，美國、台灣都已通過，德、日及中國還在審查中。

謝姓會計師說，他發明目的是希望車商零件商、車商能在車子出廠前加裝，成本不高，但轉個彎慢幾秒鐘開車門，可減少事故發生。

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