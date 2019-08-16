驚悚！突開車門害騎士慘摔 警宣傳安全5步驟

2019-08-16 13:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女騎士本月9日行經大雅區中山路時，路邊一輛轎車突然開啟車門，害她連撞3車遭輾身亡，根據警方統計，今年上半年因自小客駕駛開啟車門不當肇事的案件高達247件，總計造成275人受傷，呼籲駕駛做好反手開車門、確認沒有來車、開啟15公分再次確認後方有無來車等步驟，才可以完全開啟車門避免釀禍。

台中市警局交通大隊今天同時公布一段影片，驚悚呈現汽車任意開門害騎士慘摔的情況強調，駕駛人不當開啟車門造成交通事故，通常是違規停車在先，不當開啟車門在後，一不小心便可能造成後方機車騎士碰撞或閃避不及而摔車，進而遭到後方或對向駛來車輛輾斃的不幸事故。

經統計，全市自今年1至6月因「開啟車門不當肇事」發生247件，受傷275人，依現行「道路交通管理處罰條例」第56條之1規定，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛1200元以上3600元以下罰鍰。

交大大隊長林沐弘為此特別提醒以下3種使用車輛時民眾應注意事項：

一、汽車駕駛人及乘客上、下車時，反手開車門，注意轉身查看後方有無來車或行人，確認無人、車後，門先開啟約15公分，再次確認安全無虞後，始開啟車門迅速下車。

二、機車騎士行駛時，如路邊有車輛停放，應儘量與路旁車輛保持 1個車門以上的安全間隔。

三、營業計程車駕駛停車時，應遵守臨時停車路段之法律規定（如緊靠路邊等），並提醒下車乘客留意後方來車或行人；另在開關車門時謹守下列5步驟，以確保安全：

1、仔細查看下車側邊後照鏡。

2、轉身擺頭向後看。

3、確認安全無人車。

4、反手（內側手）微開車門至可下車的間隙。

5、探頭確認安全後儘速下車並關車門。

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