改變世界的發明！ QR Code的靈感竟然來自……

2019-05-28 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕QR碼（QR Code）不知不覺已經有25年的歷史了，發明者原昌宏表示，他原本只是希望能改進舊式條碼的缺點，沒想到如今它竟被廣泛運用到生活中。原昌宏透露，QR碼的靈感來自他平時愛下的「圍棋」！

根據日媒《NHK》報導，QR碼的發明家原昌宏，過去在世界最大的汽車零件公司電裝（DENSO）的子公司DENSO WAVE任職。當時工廠都是用傳統條碼輸入資訊，但條碼一次只能寫入20個字元，資訊量少，又難讀取，員工經常抱怨掃條碼很辛苦，因此原昌宏就決定研發一種方便使用的新式條碼。

原昌宏苦思了很久，突然靈機一動。從自己平時喜歡玩的「圍棋」，聯想到可以把密碼設計成格子狀，如此就能寫入大量資訊。原昌宏還在QR碼其中3個角落加上「回」字圖案，這樣一來，就算是角度不同或出現大量雜訊，都還是能很方便的讀取資訊，不會弄錯方向。

原昌宏表示，他並不擅長「憑空發想」，更擅長「日積月累的改良」。QR碼誕生的25年以來，他仍然繼續在改善QR碼的加密功能，直到現在，QR碼總共可以記錄高達7千字（數字）的資訊。

為了讓QR碼的尺寸縮到最小，並防止被複製，現在也出現了帶有企業logo或圖片的QR碼。此外，使用不同等級的解密儀器讀取，亦能得到不同等級的資訊。

2014年，原昌宏也以QR碼榮獲歐洲發明家獎（European Inventor Award）的人氣票選獎，不僅獲得國際肯定，這也是首次有日本人奪下此獎。

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