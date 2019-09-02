藍營質疑長照悲歌不斷 南市社會局：提供各種喘息服務

2019-09-02 18:19

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會國民黨團今天召開記者會，批評地方政府長照人力和財源不足宣傳又不夠，申請長照床位等個2、3年是常事，申請喘息服務也耗時甚久，一年只有7到21天能喘息。

國民黨團表示，現今長照悲歌層出不窮，很多照顧殺人者都出自孝子女之手，建議將長照納入健保，公部門應將里鄰長、醫院納入長照網絡，補足照護人力，不要有錢做旅遊補助，卻任由長照悲歌一再上演。

南市議會國民黨團書記長蔡育輝、議員林燕祝、蔡淑惠、李鎮國、洪玉鳳、許至椿、李中岑、林美燕、曾培雅等人，今天召開「長照悲歌何時了？喘息服務有多少？」記者會，批評政府無視老年化國安問題，只用文青方式騙選票，他們在基層常常接獲選民投訴，照顧家中老人壓力大到難以承受，卻不知市政府能提供甚麼樣的協助？

南市社會局長照管理中心指出，為了給予家庭照顧者更多的支持，台南市提供居家喘息、機構喘息、日間照顧中心喘息、小規模多機能夜間喘息、巷弄長照站臨托等5種類型的「喘息服務」，總計有146家特約喘息單位，可即時提供有長照需求的家庭協助。

社會局指出，衛褔部推動長照2.0政策，為減輕家中有失能長輩的照顧負擔，特別設置全國「1966長照專線」受理諮詢、申請長照服務、喘息服務等，給予家庭照顧者支持以緩解照顧壓力。民眾若有照顧需求時，一定要主動撥打「1966」長照專線求助。

社會局說，今年起南市分別於新營、佳里、麻豆、東區及玉井等開辦5處家庭照顧者支持服務據點，提供照顧技巧指導、心理協談、紓壓活動及電話關懷等等服務。同時也會加強對「家中無替代照顧人力者」、「照顧者有自殺意念」及「有家暴情事」等3大類高風險家照者主動介入提供各種長照及喘息服務，以減輕照顧者的照顧壓力，預防照顧悲劇發生。

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