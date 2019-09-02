秋冬擴大國旅補助離島加碼怎麼用？老司機分享連續技

2019-09-02 13:11

〔記者陳彥廷／屏東報導〕秋冬擴大國旅補助九月正式上路，這次還特別加碼「離島」有再多1次補助，屏東小琉球8月受限颱風和豪雨及鬼月，觀光人潮大消退，就有當地的觀光業者分享該如何利用「離島加碼」的連續技。

小琉球是國內近期少數旅遊呈現漲勢的地區，但傳統卻受民俗「鬼月」影響甚鉅，今年除暑假8月重疊，加上多次颱風、豪雨等侵襲，船班沒開，人氣初估下滑5成；觀光局面對中國禁止自由行、緊縮團客手法，祭出36億台幣的「擴大秋冬國民旅遊」措施，其中「自由行」每房可折抵1000元，1人限1次，但這次補助還獨列若前往離島能再優惠1次，對八月受挫的小琉球堪稱利多。

琉球鄉觀光發展協會理事長洪豪昇指出，今年8月除民俗鬼月的禁忌，颱風、豪雨都造成停航，成績下滑，業者期待秋冬的補助能拉抬，消息一曝光果真9月住宿的電話就接不停，主管的鵬管處則強調，小琉球是離島中罕見不受東北季風影響的島嶼，歡迎遊客前來。

屏東縣交通旅遊處長黃國維說，這次補助時間到年底，可紓緩一窩蜂搶訂的狀況，他也指出，離島不僅有加碼，該筆加碼還有「不限平假日」彈性，因此可設定週五住屏東的鄉鎮市，週六住小琉球，兩晚都能享優惠。

小琉球島上的1名資深民宿業者更分享「連續技」，他說，滿足「離島加碼」的條件就是第1次住宿也可在離島，他歡迎遊客好不容易來到離島，就多住幾天無妨，而且「離島加碼」是訂房者回饋，夫妻或情侶可分開訂房，就能領有兩次補助，再「連續技」接著使用「離島加碼」，保證能好好慢遊不一樣秋冬風情的小琉球。

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