雨炸小琉球！海子口泥流阻路 驚見陰陽海

2019-08-20 21:36

〔記者陳彥廷／屏東報導〕受到西南風及對流雲系旺盛的大雨不停，屏東小琉球截至今天，3天以來已「雨冠全屏」，累積212毫米雨量，而小琉球是難以吸水的珊瑚礁島嶼，大雨沖刷出大量泥土，在海子口出海口出現黃泥流，鄉民小蘭直呼，「從沒看過小琉球有陰陽海」，旅遊業者則是憂心觀光受創。

小琉球從利奇馬颱風後雨勢至今不斷，上週六下午曾狂降62.5毫米的時雨量，海子口聚落平常乾涸的野溪灌滿黃泥水直流入海，連原本的便道都被淹沒，海子口漁港及出海口黃泥一片，居民驚呼是「陰陽海」。

鄉民小蘭說，以往海子口要發生積水倒灌民居只會發生在颱風期間，沒想到卻在這波雨勢中出現，而海子口沖刷出的黃泥流與西南長浪正好是對向，逾100公尺的黃泥於是就卡在出海口長達1週，她從未在小琉球見過這種景象，就像「陰陽海」；也有居民擔憂，珊瑚礁島沖出這麼多泥土，難道是「過度開發導致？」、「小琉球會不會被淹沒」，讓人膽顫心驚。

海子口道路被黃泥水覆蓋，有不諳地形的外地遊客闖入，險遭大水沖襲，鄉公所立即請警方拉起封鎖線警示；也有觀光客抱怨花了4000多元訂房、搭船，卻什麼都沒看到，非常掃興。

有旅宿業者指出，鬼月小琉球遊客本來就較少，現在這波大雨造成水域混濁，水中遊憩如浮潛看海龜、到潮間帶等都受到很大影響，若是遊客願意，會請他們延期，擇期再來。

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