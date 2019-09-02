中市大慶夜市開幕半個月 居民抗議連連

2019-09-02 12:21

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市南區大慶夜市8月17日開幕以來，人潮絡繹不絕，但衍生交通、垃圾、環境等問題，遭到附近居民抗議。市議員邱素貞今日呼籲管理單位維護當地居住環境品質，做好敦親睦鄰工作。大慶夜市則表示，已提供上千個機車停車位、近20個子母垃圾車，無奈民眾還是違規停車、亂丟垃圾，未來會加派交通引導及清潔人力，也請民眾能配合。

大慶夜市位在南區建國南路一段近東興路一段路口，佔地上千坪，因鄰近大慶車站而得名。邱素貞表示，夜市營業時產生噪音，影響居民休息，還有消費者到處亂停車，甚至有的住家騎樓都被機車佔滿，無法通行，消費者垃圾亂丟，造成髒亂，也讓鄰近住戶相當頭疼，多次向她陳情。

邱素貞說，希望管理單位對於外界的批評要通盤檢討改進，並強化夜市特色，做好環境與交通維護等相關計畫，敦親睦鄰才能與當地居民取得平衡，成為帶動觀光利器。

大慶夜市指出，該夜市內設有汽機車停車場，且免費停車，汽車停車格161格，機車停車場本來只有1處，現已增為3處，可停放上千輛機車，義交、交管人員共11人引導民眾停車，無奈很多人還是不停進去。另外，夜市有專人清掃，也設置近20個子母垃圾車，仍有民眾把垃圾丟在地上；攤商也被要求裝設油煙防制設備，且從晚上9時以後禁止廣播。

大慶夜市也說，已經盡全力做好交通、環保等措施，但他們沒有公權力，只能勸導民眾，實在是疲於奔命，未來會增派交通引導及清潔人力，並了解攤商是否啟用油煙防制設備，也請民眾能配合停車，並共同維護環境。

經發局則表示，大慶夜市是該局列管攤販集中區，該局已要求落實執行攤販集中區交通、消防、公共安全、安寧秩序及環境衛生等各項管理工作。夜市問題如長期仍未獲得適度改善，該局得依「台中市攤販集中區設置管理自治條例」規定，檢討是否廢止該夜市全部或一部的許可。該局也將在夜市營業時，會同相關局處至現場檢視交通、環境衛生問題，督促業者提出積極的改善措施。

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