身障者也能做出完美糕點 這咖啡店專聘思覺失調患者

Easy Coffee的抹茶乳酪蛋糕。（Easy Coffee提供）

2019-09-02 00:43

〔記者蔡思培／台北報導〕中秋佳節將至，台北市多家身心障礙庇護工場都推出中秋相關禮盒，庇護工場「Easy Coffee」僱用思覺失調、憂鬱症等患者，今年除推出月餅禮盒外，還會推出曾獲獎的藍精靈提拉米蘇。

位於捷運善導寺附近的Easy Coffee是一間精神障礙者庇護工場，中秋節除推出月餅禮盒外，也會有蛋糕、餅乾等糕點。店長王鵬驊表示，這裡聘用的工作人員多為思覺失調、憂鬱症、躁鬱症與強迫症患者，讓他們透過包裝、烘焙等工作，學習自我檢查、獲得成就感。

過去有位學員被家人保護很好，以前總認為「媽媽會養自己」、「媽媽過世哥哥會養」，但在工作3、4年後的某天，他突然向庇護工廠的老師表示想自己保管存摺，店長從這樣小小的舉動發現，學員的自尊、自我意識正在萌芽，開始變得獨立。

王鵬驊表示，不少學員因為心理疾病，容易在工作上分心，有時也可能因為窗外的天氣不好受影響，有人花了很長時間才學會做三明治，過去也曾有人因為性憂鬱症，在庇護工場感到焦慮、甚至一直哭。學員們剛遇到困難事物時會想逃避、會覺得抗拒，但當學員們學會複雜工作時，你可以從他們臉上笑容感受到心中的雀躍。且這些學員下次遇到新事物時，也會更加願意嘗試、展現出自信心。

Easy Coffee今年中秋除了推出中秋團圓禮盒（包含蛋黃酥、綠豆椪等）、蜂蜜蛋糕、起酥蛋糕外，還會推出藍精靈提拉米蘇。這款蛋糕不僅是採用公平貿易原料與台灣食材，還曾獲得今年「公平貿易生活日」創意料理民眾票選第一名。

Easy Coffee員工專心包裝餅乾。（Easy Coffee提供）

「Easy Coffee」今年將推出曾獲獎的藍精靈提拉米蘇。（Easy Coffee提供）

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