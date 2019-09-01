三重碧華國中小海砂屋校舍重建 明年完工

2019-09-01 20:05

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長侯友宜今天下午至三重視察碧華國小、碧華國中新建校舍、光興國小通學步道以及頂崁街路面塌陷改善工程。其中碧華國小、碧華國中因氯離子超標（俗稱海砂屋）以及耐震係數不足等問題，分別拆除整建和遷校，預計明年2月、11月竣工。侯友宜說，期盼新校舍提升學生學習品質，更承諾碧華國中新建操場、籃球場和活動中心將開放給社區民眾使用。

侯友宜說，碧華國小和碧華國中部分校舍有海砂屋問題，而碧華國小原地改建，分兩期施工，第一期的幼兒園已經完工，10月接續完成自立午餐廚房，由學校招商供餐，而第二期進度超前，預計明年2月完工。

至於碧華國中，則是遷校至700米外、新北高中對面的文中八學校用地，編列6億8200萬元經費，興建行政大樓、教學大樓、專科大樓以及活動中心，預計明年11月底完工，部分空間更和社區共享。

教育局說，碧華國中於自強路五段的原校地，將規劃高齡長照醫療園區。

侯友宜也接著視察三重區正義南路人行道，新北市政府工務局表示，正義南路是光興國小學童必經路線，今年起翻新並拓寬既有人行道，加強綠化，也預埋天際纜線下地管道，讓學童通勤更安全，預計今年12月完工。

侯友宜隨後至今年6月突然塌陷長5米、深3米大洞的三重頂崁街210巷口視察，表示相關單位平日就應該巡查維護責任，而不是等到道路損壞才開始探查損壞原因。三重公所已回填並恢復正常通行，工務局初判因箱涵底部滲流，導致路面塌陷，將由三重區公所進行止水作業，預計9月底前完成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法