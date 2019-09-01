「重量級」孩童站上幾米人偶 網友捏冷汗「快撐不住了」

2019-09-01 15:12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭火車站旁邊的幾米公園，被路過民眾發現有「重量級」遊客，不顧禁止標語攀爬人偶，且一旁家長還在旁協助拍照留念，誇張行徑被其他遊客拍下，放上臉書社團「爆廢公社」，網友批評攀爬遊客「沒公德心」、「沒教養」；對此，縣府說，發現遊客行為後，已廣播勸阻，玩偶並未受損。

幾米公園是宜蘭市人氣旺盛打卡點，日前有民眾經過時，赫見有「重量級」孩童攀爬繪本「向左走‧向右走」人偶，雙腳直直站在人偶手提的行李箱上，不顧玩偶感受，且家長還若無其事的協助拍照，路過民眾將整個過程拍下後，上傳至「爆廢公社」，引起網友熱議。

照片PO網後，引起罵聲，網友痛批一家人「沒公德心」、「破壞公物」，還有人質疑「摔下來誰負責？」，還有人哀嚎「人偶快壞了誰要負責」、「快撐不住了！」

幾米公園現由宜蘭縣政府管理，過去因人為撫摸、攀爬，讓人偶「落漆」，未料又有民眾不聽勸攀爬，所幸玩偶未在遊客肆虐下受損。

縣府工商旅遊處表示，幾米公園人偶是玻璃纖維材質，並不能承重，當天透過監視器發現後，已廣播制止遊客行為；公園屬開放設施，民眾違規都會先勸導，但若不聽，可依公園管理自治條例，開罰1200元至6千元罰鍰，造成人偶損壞，就會提告求償。

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