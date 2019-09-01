屏東寄養家庭秘密相見 台上、台下都熱淚

2019-09-01 14:12

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府今天舉辦「108年屏東縣寄養家庭感恩聯誼會」，現場近110戶寄養家庭、約300人出席，屏東縣政府秘密安排過去被照顧過的寄養兒少出席，並由副縣長吳麗雪帶領他們現身，對寄養父母獻花致意，這些寄養父母看見久未聯繫的寄養童，雙方內心激盪，溫馨氣氛讓台上台下熱淚盈眶。

出席活動的小明（化名）在高二上學期因適應不良及偏差行為，從機構轉安置到寄養家庭，由於個性內向不擅表達自己想法及情緒，常有脫序行為，在寄養爸媽細心觀察與引導下，發現小明心地善良，喜歡幫助人，雖然課業成績不好卻有舞蹈天份，寄養爸媽因此鼓勵小明練舞，成功建立小明自信，甚至小明在讀餐飲科時，寄養爸媽更透過朋友協助提供咖啡廳工作機會，讓小明有學習及體驗職場的實務經驗。

看見小明的成長過程，寄養兒少們在寄養家庭生活的點滴歷歷在目，活動中寄養爸媽看見久未聯繫的寄養童，格外感動。

縣府社會處說，這些曾被寄養的兒少有的已成年獨立生活，有的目前就讀高中職，有的則返回原生父母懷抱，寄養兒少們回想在人生成長的路途上，如果沒有遇到寄養爸媽，不知道人生的方向會如何轉折，因為有了這段跨越血緣關係的愛，讓寄養兒少重拾對「家」與」「家人」的認同與歸屬，寄養爸媽看見孩子的成長，也有著無比的欣慰與成就感，透過活動希望讓這樣的感動延續。

社會處表示，縣府辦理家庭寄養服務至今已30多年，長期委託家扶基金會、台世展會招募培訓寄養家庭，讓這些兒童少年有一個溫暖的暫居處所，屏東現行寄養家庭共有110戶，其中有4戶服務超過65歲的寄養家庭於今年辦理榮退，分別黃富林及廖麗珍夫婦、張才武及黃素卿夫婦、洪順福及詹茶花夫婦、高福生及連玉櫻夫婦。

社會處也表示，隨著榮退家庭退出，寄養家庭父母年齡增加，更需要新血的加入，誠摯邀請愛心家庭一同響應，加入屏東縣寄養家庭行列，一起來關心這些需要受到照顧的小孩。

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