台女赴日腦出血醫藥費「超過千萬」 謝長廷：盡力協助

2019-08-31 07:29

〔即時新聞／綜合報導〕駐日代表謝長廷昨天透露，一名來自台中的張女士7月底赴日代購，因腦出血在東京昏倒送醫，因日本沒有健保給付，加上張女多次手術及其他醫療費用，醫療費用驚人，家屬非常苦惱。

謝長廷在臉書表示，張女士7月底在池袋購物時因為腦出血昏倒，直接由購物中心通知救護車送至醫院。代表處接到醫院通知，立即由領務組趕赴協助翻譯並瞭解狀況，當晚張女士手術時，領務組副組長在醫院陪同協助到隔天凌晨4點。

他提到，事發至今，領務組持續與家屬保持密切聯繫、探視與協助翻譯，未有中斷，全力提供協助。至於張女士何時返台，則尊重醫療專業和家屬意見。

謝長廷說，然而張女士未買保險，又多次手術因產生鉅額醫療費，駐日代處將盡力協助交涉醫療費用減低事宜，但仍是巨大負擔。按照規定，駐日代表處沒有此類預算代付醫療費，也不能發動募款，只能尋求其他資源，目前請求華僑、慈濟、佛光山等團體協助，但金額有限，據悉台中市政府也主動開設捐款帳戶，也希望關心此事的各界能協助。

綜合媒體報導，張女士手術費用據悉超過台幣1000萬元，若搭醫療專機載回台治療，費用更高。謝長廷表示，呼籲國人出國旅遊要買保險，部分國人利用里程數換得機票，出國未購買旅遊保險，但日本沒有健保，醫療費用會相當高。

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