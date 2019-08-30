新埔版一國兩治！ 田新區段徵收區鄰居沒自來水可用

2019-08-30 23:09

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔鎮田新路跟新行政區所在的田新區段徵收區相鄰，但當年沒有被一併納入徵收範圍，現在徵收區內戶戶有自來水，但這條約1公里長的「縣道」兩側居民卻沒有，儼然新埔版的「一國兩治」。勞動黨籍縣議員陳新源要求縣府介入協調，讓田新路沿線申請接水的居民能比照台水公司對既成道路埋管補償的機制，以使用者付費觀念酌情補償地主後，成功有自來水可用。

台水公司3區處副處長王亮中說，2011年間，縣府辦理田新區段徵收公共設施工程時，是有一併把田新路的自來水工程一併統一發包，交給該區處代辦施工的。

但因該路部分路段發生徵收糾紛，地主在施工期間以所有權人身分表明不同意埋管，甚至出面阻擋，以致他們無法進場施作，只好追減預算後結案。

這次的申裝戶所需佈設的管線位置就在前述路段，台水因此建議相關人士應先取得地主同意書再進行後續作業，以免重蹈覆轍後，鄉親期待落空。

王亮中也直言，本案的需水戶就在田新路周邊，沒有其他替代道路可以埋管。如果地主同意施工，台水可依規定編列土地使用補償費補償地主。

縣府表示，當年因為田新路早在1980年代就已是既成道路，縣府無力徵收下，所以沒把田新外環道列入區段徵收的範圍。民眾如果需要接水，在地主同意下，他們自然會同意管線單位申請開挖，畢竟埋管的權責不在縣府，他們無權置喙，但也無能力編列經費補償地主。

陳新源說，田新路在2、30年前配合作為紓解新埔市區車流的外環道，卻沒有徵收，採無償提供方式取得做成既成道路，現在還被納編為118號縣道。

近年縣府在田新路旁辦區段徵收，從公所、代表會、到消防分隊等都搬家落腳在這個徵收區內，區內戶戶都有自來水，唯獨田新路沿線兩側卻沒有，只使能使用井水。只是近年地下水井不是水源逐漸枯竭，就是有被污染的疑慮，所以15戶居民才會希望接水，但卻卡在道路所在的土地所有權仍屬80名地主私有上。

陳新源今天邀請公所、代表會、水公司等單位一起會勘，凸顯這15戶明明距離新埔簡易自來水淨水場僅約1公里、距離新埔人所喝的自來水水源也不過500公尺，卻無自來水可用的荒謬。

陳新源說，將率領這些居民集體找縣長楊文科陳情，希望縣府能介入協調，讓這些申裝戶可比照台水強制開挖補償的機制，由申裝戶自費補償地主。

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