大王國中廁所「原汁原味」 網友好驚豔最美

2019-08-30 19:38

［記者陳賢義／台東報導］台東大王國中老舊廁所改建，結合在地排灣族采風和藝術，用2萬多片舖貼的木頭壁磚、大型圖騰、帆布彩繪，還有「原汁原味」的木雕，美輪美奐的新風貌，不僅讓師生們使用起來更舒適，也更懂得愛惜，還能在無形中親近及認識傳統文化，照片PO上網，網友驚呼五星級，怎麼可以這麼美！

大王國中為原住民重點學校，7成以上學生為排灣族籍，因而國教署老舊廁所補助項目中，要求須融合當地原住民元素。廁所改建歷經3次會議，商請部落耆老、學校原住民及美術老師和社區居民集思廣益，給予專業意見後才底定，隨後經公告招標交由得標商施作，並告知設計師須呈現元素和面貌。

昨為開學日，學生進教室前發現廁所變美了，好奇探頭進入，不敢相信眼前這麼美麗的所在竟是廁所，直呼好像美術教室。石頭打造的洗手台，入口的木雕男女標誌，就連壁面也是木頭舖貼，廁所門板還暖心張貼不同琉璃珠的代表意涵，牆壁上還有排灣族傳統神話大型彩繪，巧妙的融合傳統與藝術。

「想去」、「以後廁所生意會很好，還可以在廁所裡談戀愛，很有fu～」、「怎麼可以這麼美」、「整個很五星級耶」、「旁邊可以賣咖啡」，落成照片PO上網，「婉君」驚嘆太美了，又一打卡新熱點。大王國中校長王中興說，國教署補助學校老舊廁所修繕方案，由於學校原住民學生比率超過70%，因而修繕時融入原住民的文化和藝術，讓文化和藝術也能進入廁所。

總務主任黃桂蘭則表示，學校1、3樓是女廁，2樓為男廁，都用了許多原住民的元素，包括大型壁畫，及因應廁所修建規定，如架設明管、無障礙空間等，利用彩繪帆布遮掩明管，及繪製帶有教育意義的圖騰，總工程費270萬元，提供一個完好解決生理需求的環境外，也讓學生能在這麼美的環境中更加親近傳統文化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法