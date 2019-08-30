鐵砧山雕塑公園整建重生 藝人劉香慈啟動開幕式

2019-08-30 19:01

〔記者張軒哲／台中報導〕為改造鐵砧山風景區，台中市府觀旅局今日在大甲鐵砧山雕塑公園舉辦「大甲鐵砧山風景區挑戰型自行車道暨雕塑公園整建開幕活動」，邀請大甲媳婦藝人劉香慈帶領外埔國中與日南國中自行車隊與車友們，用熱情活力啟動台中市首條挑戰型自行車道。

鐵砧山是海線地區歷史悠久風景區，雕塑公園第一期改善工程進行公園整地、排水系統及步道整建工作，重新整體規劃公園的空間與基礎設施，並整合既有的觀光資源讓民眾感受到雕塑藝術與自然結合的綠環境。

副市長陳子敬指出，自己是大甲子弟，鐵砧山有許多兒時回憶，雖然在施工期間受長期雨天影響甚劇，觀旅局仍傾全力完成竣工以活化鐵砧山風景區；另外，觀旅局也爭取到第二期工程經費3000萬元，未來完工後，煥然一新的雕塑公園將變成大地藝術休憩空間及互動遊憩廣場的親子共融遊憩區，提供民眾運動休閒與親子遊樂好去處。

觀旅局副局長陳育正表示，除了雕塑公園整建重新啟用，台中市首條挑戰型自行車道今日也在鐵砧山正式啟用，鐵砧山海拔236公尺，自行車道長3公里，由入口處海拔58.5公尺，到最高點205.5公尺，頗具挑戰性，未來鐵砧山風景區將提供自行車愛好者挑戰自我極限。

鐵砧山適合親子休閒及運動觀光，風景區內有劍井、整建重生的雕塑公園、星光露營區、永信運動公園、國軍紀念公園及鄭成功石像等景點，觀旅局將持續導入活化計畫，期望鐵砧山成為「運動探索山丘」，以親子共融、人文歷史及運動野營為主題，與鰲峰山成為台中的「海線雙丘」。

觀旅局表示，將於明（31）日舉辦鐵砧山秋市集，規劃「營之作、在地食、秋美景」主題攤位，讓大家一同享受大甲在地特色美食、風情文化、大自然手作體驗，還有以大自然素材為主題的闖關活動，讓民眾深刻感受到大自然即是遊樂場，歡迎大小朋友一同參與。

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