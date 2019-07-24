市議員化身觀光代言人 預告霧峰將有6條自行車道

2019-07-24 12:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕霧峰區除了擁有光復新村、九二一地震園區等知名景點，市府目前更積極建置霧峰區自行車道，一旦完工後，霧峰將擁有6條、計長9.5公里自行車道，總經費高達1億5800萬元，霧峰將成為全市最多自行車道的行政區。

霧峰區乾溪自行車道網路工程正在辦理，除沿著河道兩岸興建自行車道外，並往上延伸到921地震公園，市議員李天生今日強調，霧峰將擁有6條、計長9.5公里自行車道，在全台各地並不多見，將成為霧峰一大特色。

李天生指出，水利局進行乾溪整治時，便同時闢建霧峰乾溪左岸（新厝橋-中正橋）自行車道，長2.1公里，經費3800萬元，是霧峰第一條自行車道。

另外，觀旅局闢建完成乾溪右岸（中正橋-北峰橋）、草湖溪左岸（北峰橋-大峰橋）自行車道，長1.1公里，花費1600萬元。

李天生表示，除了水利局及觀旅局所闢建的自行道，霧峰區公也爭取前瞻計畫補助，繼續辦理4條自行車道工程，分別是草湖溪左岸（草湖橋-大峰橋），長0.8公里，經費1000萬元；乾溪右岸（乾溪橋-中正橋），長2.7公里，經費5000萬元；乾溪兩岸（乾溪橋-921地震園區），長2.1公里，經費2500萬元。

目前僅剩下乾溪左岸（乾溪橋-新厝橋）尚未施作，長0.7公里，經費1900萬元，將在近日辦理發包。

李天生說，這些工程完成後，將完整建置乾溪自行車道網路，屆時霧峰將擁有6條、計長9.5公里的自行車道，成為重要的自行車運動場所。

乾溪自行車道工程，計有自行車道、觀景平台、休閒座椅、導覽系統、休憩設備、綠美化、欄杆及停車場等項目，目前已經成為鄉親遊憩健身的好去處。

李天生同時強調，6條自行車道同時還可串連霧峰林家花園、地震教育園區、光復新村、立法法中部辦公室、亞洲大學美術館等周邊景點，此時正時暑假，歡迎民眾到霧峰來走走。

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