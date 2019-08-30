注意！新北、基隆1萬8000戶 9月4日停水或減壓23小時

2019-08-30 16:48

〔記者林欣漢／基隆報導〕自來水公司第一區管理處今天表示，為辦理台二線1000mm管線汰換工程，預計9月4日上午10時起至9月5日上午9時止停水或減壓，共計23小時，新北市瑞芳區16個里、新北市貢寮區和美里、基隆市中正區3個里、信義區3個里實施停水或減壓，有1萬8000戶受到影響，提醒民眾要盡早儲水，請盡量於停水前6小時完成儲水，以免造成管線末端用戶無水可用，停水期間也應關閉抽水機電源，並慎防火警。

水公司表示，停水期間在龍興廟（新北市貢寮區龍洞街53號旁）、瑞濱里活動中心（新北市瑞芳區建基一路4-2號）、深澳里活動中心（新北市瑞芳區深澳路78號）、福清宮（基隆市中正區八斗街1號）、萬安堂（基隆市中正區調和街3-1號）等地開設取水點，並在基隆、貢寮、瑞芳備有水車三部，機動提供民眾用水需要。

若因重大事故需緊急用水，可聯絡水公司貢雙營運所02-24941800、瑞芳營運所02-24972006、基隆服務所02-24252103或1910客服專線。

停水區域：

新北市瑞芳區：鼻頭里、濂新里、濂洞里、南雅里、海濱里、瑞濱里、深澳里、福住里、崇文里、基山里、頌德里、永慶里、新山里、銅山里、石山里、瓜山里，約3660戶。新北市貢寮區和美里，約209戶。基隆市中正區新富里、新豐里，約7134戶。基隆市信義區孝深里、孝岡里、孝忠里約5873戶。

水壓降低區域：

基隆市中正區正濱里，約1136戶。

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