明天中小學開學 教長發文幫孩子加油

2019-08-29 23:45

〔記者林曉雲／台北報導〕明天高國中小要開學了，教育部長潘文忠今晚在臉書發文指，小一、國一及高一是新課綱的開始，孩子是學習的主角，呼籲家長留點空白給孩子，了解、傾聽、陪伴和「挺」孩子，台灣孩子因為老師引導有一片自己的天空，他要幫孩子加油，因108課綱而成為更好的自己。

潘文忠臉書先問大家書包準備好了嗎？離他上次開學是很久很久以前了，但他還記得小孩上學後，他總是很期待孩子跟我分享在學校的點點滴滴。而今年這個開學對他來說又有不同的意義，這是台灣推行108課綱的第一個學期，小一國一高一的孩子即將接受新課綱的教育，是教育改變很重要的里程碑，他想特別謝謝籌備新課綱這些年以來，辛苦的教育同仁，以及面對這個新挑戰的教育現場老師、行政人員，因為有你們，才能讓我們的孩子快快樂樂的學習、長大，我也想邀請各位爸爸媽媽，和我們一起陪伴孩子發掘自己的獨特之處。

在開學日的前一個晚上，潘文忠有一些話以影音方式，跟大家說說，過去3年有六分之一學校試行新課綱，進行新的學習體驗，勉勵學生記住自己是學習主角，抱持開心好奇心情迎接學校生活，家長對新課綱的學習活動，留點空白和時間聽聽孩子的想法和感興趣的事物，讓孩子感受到被挺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法