明天中小學開學 老師跟不上新課綱要怎麼辦？

2019-08-29 10:42

〔記者林曉雲／台北報導〕明天中小學開學，12年國教新課綱以學生為學習主體，強調「核心素養」的學習，大翻轉過往的教學和學習模式，教育部稱經費、教材和師資都已到位，但立委和家長都憂心，跟不上新課綱的老師要怎麼辦？

立委張廖萬堅表示，有學校老師跟他反映，有些老師不是那麼了解108課綱新教法，不管是出於意願或能力，不清楚「學生要什麼給什麼」量身定作式新課綱學習法，這些跟不上的老師令家長憂心。

教育部回應，新課綱是12年國教的最後一塊拼圖，時程上已延後一年上路。國教署長彭富源說明，106學年起透過均優質化、學群科中心、前導學校等計畫，進行新課綱教師培力研習或增能工作坊，準備應屬充分，且學校須進行課程評鑑。

彭富源表示，教師每學年度還要進行「公開觀議課」，教師專業學習社群及透過各校原有的教學研究會等機制，讓教師共同備課、觀課及議課，並共同開發校本選修課程，至於教學能量較不足之教師，亦給予教學專業意見與協助輔導，教育部相信教師已經準備好，如真有不適任教師亦可依現有程序處理。

全國家長教育志工聯盟理事長吳褔濱憂心，不適任教師一直都是家長和學生最大的夢魘，12年國教新課綱雖強調以學生為主體，要適性、互動和共好，但教學現場教師卻未必都能跟上腳步，新課綱應該關注教師增能，尤其對跟不上新課綱的老師，如果仍以「舊教法」教「新課綱」，被教到的學生很難得到新課綱的優勢，家長希望教育部對於教學力不適任的老師，不能只是鼓勵增能，因為學生沒有本錢可以被老師浪費學習時間，例如高一遇到不適任老師，學生一年的表現就可能被耽擱到，教學不力的老師要如何淘汰，教育部有必要說清楚、講明白。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，老師只要有心增進專業能力，新課綱的課程不是問題，教育是良心事業，用懲戒或強迫方式逼教師增能，只會徒勞無功，教育部把教師專業放在「公開授課」，所有資源應下放到學校的社群或基地班，每個老師都有專業能力，需要友善支持成長的小團隊，最大問題反而是整個教育結構，行政習慣創造績效，教師就須製造資料應付，主管機關和學校須改變行政思維，不要搞獎勵進修辦法、績效比賽或大拜拜，回歸日常教學，營造相互成長的氛圍才可能改變文化，任何教育改革非一蹴可及，必須靠人和人的相互影響，教師專業增能有好的開始，不要著急於「績效」，教育部只能支持，不能行政干涉，要關注的是反是學校及師培出來的老師能否應付未來學習型態的改變。

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