俄羅斯直飛航班10月結束 觀光局鎖定轉機客培養客源

2019-08-29 23:13

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年5月俄羅斯皇家航空、西伯利亞航空相繼首航台灣，據統計，今上半年俄羅斯來台人數近萬人，成長率達88.31%。交通部觀光局今天表示，兩直飛航班只規劃到今年10月，在業者提出新航班以前，觀光局會將主力放在轉機客，預計9月在俄羅斯海參威旅展與香港旅遊局合推「一程多站式」的遊程。

交通部積極開發俄羅斯旅遊市場，在行政院協調下，外交部去年9月起試辦俄羅斯來台14天免簽證，觀光局也陸續邀請12團業者來台踩線。據統計，去年9到12月俄羅斯來台旅客與前年同期相較成長達52.46%。

觀光局今天舉辦海參崴旅遊業者來台踩線記者會，來自海參崴7名業者說，台灣沙灘環境相較越南、泰國好很多，尤其墾丁和東北角讓他們印象非常深刻。

觀光局表示，俄羅斯每年出國3000萬人次，以往每年來台僅8000多人次，去年開放免簽後，去年來台人數約1萬人次，今年5月俄羅斯皇家航空、西伯利亞航空相繼來台開定期航班，光是上半年俄羅斯來台已接近1萬人次，成長約88.31%，估今年全年可突破2萬人次。

不過，俄羅斯皇家航空、西伯利亞航空的直飛航班預計今年10月結束。由於每年10月到3月是俄羅斯人出國旺季，兩家航空公司目前尚未向民航局提續飛計畫；觀光局表示，會將主力放在轉機客身上。

觀光局坦言，一個市場客源的培養並不容易，俄羅斯航線目前仍以台灣人出境為主，主要是航空公司考量台灣出境市場客源較足，所以出發航班時間都以台灣旅客為主。

觀光局表示，10月起就是俄羅斯人旅遊旺季，在直飛航班開拓以前，會鎖定從香港、仁川和成田轉機的俄羅斯旅客，預計今年9月海參崴旅展將和港旅局合作推出一程多站式遊程。

民航局表示，今年5到6月俄羅斯皇家航空莫斯科直飛台北航線平均載客率達88.9%，西伯利亞航空海參崴台北航線平均載客率為64.1%。

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