「英」字寫好寫滿！TPK秀電子白板 暗酸群創凸槌

2019-08-29 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨（28）日出席在台北南港展覽館的Touch Taiwan智慧顯示展，參觀各大廠商的攤位時，特地在鴻海集團群創光電的大型智慧面板上簽名，沒想到要簽下「蔡英文」3個字時，才寫到「英」字，連試幾次就只能顯示出「艹」，怎麼都寫不完，廠商也急得冒汗，蔡英文還開玩笑說是機器太緊張，化解尷尬的氣氛。今天也參展的宸鴻光電（TPK）展出大型互動電子白板，展示時就示範寫出完完整整寫好寫滿的「英」字，似乎也拿昨日群創凸槌幽了一默。

蔡英文昨天應邀參觀Touch Taiwan智慧顯示展，走到群創光電攤位時，應邀在超大觸控AM miniLED PID螢幕上簽名留念，沒想到機器卻凸槌，蔡英文的「英」字只寫出「艹」字頭，連試了幾次都失敗，後來蔡英文在合影後又嘗試，仍無法成功寫完，相當尷尬。

群創光電隸屬鴻海集團，今年正巧鴻海集團創辦人郭台銘要參選2020總統大選，挑戰競選連任的蔡英文，不巧就在小英親自造訪群創展示攤位時，在觸控螢幕上簽個名都簽不了，廠商原本大秀技術實力的機會反而變成出了大糗，尤其又是郭董旗下企業；最後靠蔡英文開玩笑說是機器太緊張，及時化解尷尬。

TPK今年首次參加Touch Taiwan，這次展出研發多年的奈米銀應用產品，大型互動電子白板已經開始出貨，今天特地介紹電子白板，示範時就用觸控功能寫好寫滿「英」字，似乎趁機暗諷昨天群創凸槌。

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