貼鴻海股價走勢狠打臉！汪浩嗆郭台銘：你行嗎？

2019-06-25 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍鴻海董事長郭台銘21日在股東造勢大會上表示，「今天台灣的問題，正是經濟發展碰到了瓶頸！而經濟發展的瓶頸，又是因為政治發展碰到了瓶頸。」作家汪浩對此在臉書貼出鴻海過去三年股價走勢圖，質問郭董：「你連自己企業的問題都沒解決好，就要來解決國家發展的大問題，行嗎？」

郭台銘21日指稱「我最崇拜的管理學大師彼得．杜拉克曾經說過：1個企業最大的社會責任，就是把公司經營好，因為經營好，員工有福利，社會才安定」、「但彼得．杜拉克沒有注意到的是，如果企業經營的整體環境，出了問題那該怎麼辦？今天台灣的問題，正是經濟發展碰到了瓶頸！而經濟發展的瓶頸，又是因為政治發展碰到了瓶頸。」

汪浩在24日晚間10點20分，在臉書貼出「鴻海過去三年股價圖」，當中顯示鴻海股價自2016年起上下震盪，但在2017年開始上揚達到新高點，卻在2018年前後開始走下坡，2019年也呈現震盪趨勢；關係企業「鴻準」、「群創光電」股價則在最近創下近3年新低點。

汪浩對此對郭董嗆聲：「郭董，看看這些鴻海關聯企業過去三年的股價圖，你連自己企業的問題都沒解決好，就要來解決國家發展的大問題，行嗎？」

汪浩貼出的圖片還連帶顯示，「鴻海」、「鴻準」、「群創光電」近3年表現均不如「台灣加權指數」大盤表現。

汪浩引述現任總統蔡英文24日晚間在臉書貼文：「看經濟不能只看單一數據，當總統更要照顧全局，而不是只注意單一企業的收益，這就是做總統跟做老闆不一樣的地方。」他認為：「看看過去三年台股指數圖，比比鴻海股價圖，就懂了做總統跟做老闆不一樣的地方！」

汪浩臉書全文

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