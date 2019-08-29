頭城搶孤今深夜登場 12支隊伍爭高額獎金

2019-08-29 14:57

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭農曆鬼月重頭戲「頭城搶孤」，今晚深夜11時登場，有12支隊伍參賽，選手需攀上沾滿牛油的孤柱，並用垂直倒掛方式翻上平台，過程驚險刺激，標榜是全世界「最難」搶孤活動；首位翻上孤棚，並鋸下順風旗選手，可得20萬元獎金；頭城中元祭典協會理事長楊碧村說，每支隊伍可鋸下兩支順風旗，預估冠軍隊至少可獲40萬元以上獎金，精采程度絕對勝過其他地方搶孤活動。

頭城搶孤與恆春搶孤並列為台灣兩大中元節盛會；恆春搶孤在中元節當天登場，頭城搶孤選在鬼門關前一天，農曆7月29日晚間11點敲鑼開跑。

搶孤為連辦3年後停辦1年，去年停辦1屆，今年重新復辦。今年頭城搶孤有12支隊伍參與，其中1組全由印尼組成，讓搶孤賽事添上國際色彩。

搶孤孤棚由16支孤柱組成，孤柱上方的平台，還有13支孤棧，由頭城鎮及礁溪鄉礁溪鄉白雲、玉石2里里民合力打造而成。

每支孤棧作法各有特色，上頭綁滿臘肉、鴨賞、魷魚等祭品，最上頭則插有順風旗，距離地面有33公尺、約11層樓高。

參加搶孤棚選手，每隊5人上場，選手用疊羅漢方式，踩著隊友肩膀往上爬，疊羅漢人數僅限3人，後面需緊抱塗滿牛油的孤柱，拿出麻繩綁住孤柱，手腳並用往上爬。

爬上孤柱高點後，還需倚靠肌力，用「倒吊」方式翻上孤棚平台，若不慎墜落，只能從原點重新爬起，「倒翻棚」也被視為搶孤活動最困難的一個階段。

頭城鎮代會主席、頭城中元祭典協會理事長楊碧村說，今年搶孤大會提供冠軍隊伍15萬元獎金，鋸下順風旗，每支可獲5萬元，1組可鋸2支，粗估率先攀上孤棧頂，並鉅下兩支順風旗隊伍，包含大會獎金、各支孤棧的加碼，至少可獲40萬獎金。

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