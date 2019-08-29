捷運安坑輕軌線即將啟用 官員民代研議調整接駁公車路線

2019-08-29 14:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市捷運安坑輕軌線即將於2022年通車，議員金中玉今天邀集新北市捷運工程局長李政安、捷運公司總經理吳國濟及交通局官員會商，未來安坑線各站的接駁公車及社區小巴將如何整合，提供沿線坡地社區居民便利性與轉乘優惠，金中玉建議交通局能給予居民一票到底的優惠，提高民眾搭乘意願。

金中玉說，捷運安坑輕軌線預計2022年通車，路線從安坑到環狀線十四張站，但是安坑線兩側社區多蓋在坡地上，包括青山鎮、台北小城、大學詩鄉、達觀、玫瑰中國城、綠野香坡等社區，從社區到安一路上的捷運站都有一段距離，必須要靠接駁公車或社區小巴才能抵達。

金中玉說，以捷運輕軌淡海線的營運經驗來看，安坑線初期恐怕損益不易平衡，因此他建議須將現有的公車路線，配合安坑線啟用進行調整，提供沿線社區民眾轉乘便利，同時也應該簡化轉乘的票證及費用，提高民眾的搭乘意願。

李政安說，安坑捷運目前興建進度已達6成，捷運局和交通局也在沿線各站設置UBike站及機車停車場，但考量到安坑線沿線地理環境特性，一定會配合捷運路線，重新調整接駁公車及社區小巴路線和班次。

吳國濟說，興建捷運成本很高，但市府考量公共運輸服務需求，不會將成本全部反映在票價上，像淡海線目前票價20元，若將成本全數反映，票價要80元，未來安坑線營運後，除了會以優惠票價吸引居民搭乘，也會透過觀光增加載客率和多角化經營來增加收益。

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