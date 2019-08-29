綠建築既有改造 新北市府大樓拿金獎

2019-08-29 14:31

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府行政大樓獲得社團法人台灣智慧建築協會（TIBA）綠建築既有改造金獎，副市長吳明機代表受獎時指出，市府大樓自2003年落成至今，不斷往智慧建築邁進，今年透過智慧監控整合系統將既有建築物「智慧節能化」，透過系統整合及物聯IOT的應用，使建築物有感知思考能力也更加智慧化而獲得肯定。

新北市政府秘書處處長饒慶鈺指出，市府行政大樓從既有建物開始，以「節能減碳」、「智慧節能化」與以人為本的「永續辦公環境」3階段逐步轉型為智慧節能建築；2018年成為全國第一座公務機關「智慧能源管理中心」，今年10月也要率全國之先上線「新北電聯網」。

饒慶鈺說，透過系統整合及物聯IOT的應用，將智慧節能延伸至全市所有一、二級機關及區公所等共162個單位，建立起公部門用電雲端管理架構，將可遠端掌握各單位即時用電資訊，即時警告用電異常，以便採取必要的降載措施以避免超約罰款。

饒慶鈺表示，明年全市325所學校也會同步連線，未來可利用累積的大數據資料庫，協助各機關分析最佳化電價管理模式，達到有效提升機關學校用電管理效率與節省電費支出。

根據秘書處統計資料顯示，市府大樓用電每年減少，累計至去年已減少25.96%的用電量，去年還創下歷年來用電量最低（2007萬度）的紀錄；今年截至7月底，用電較去年同期減少5.03%，約65萬度電。

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