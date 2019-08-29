稻農哭了！好好2大袋白米竟被如此對待 民眾拳頭硬了

2019-08-29 14:03

〔記者佟振國／南投報導〕太扯了吧！南投縣埔里鎮東門里復興路住戶，今晨家門前的排水溝竟被倒入大量白米，打開水溝蓋滿滿白米幾乎堵住水溝，令人傻眼，里長與熱心民眾只能拿著勺子將白米舀起，現場遺留2個容量30公斤的米袋，懷疑是普渡祭品遭任意棄置，眾人見能吃的白米被如此糟蹋，十分心疼，也痛批這種行為實在太離譜。

市區排水溝被垃圾、樹枝、落葉等廢棄物堵住是常有的事情，但聽過水溝差一點被白米堵死的嗎？埔里鎮東門里復興路住戶，今晨發現道路水溝蓋旁灑有白米，從隙縫看進水溝好像有不少的白米，大家都是頭一次面對這種狀況，里長張瑞昆獲報到場，眾人合力搬開水溝蓋當場傻眼，深逾60公分的水溝滿是白米，長度至少有3公尺，幾乎堵住水溝，嚴重影響排水。

由於最近午後常會下雨，雨勢都不小，擔心會造成淹水，張瑞昆與里民只能先拿著勺子儘量將白米舀出，已經裝滿1個米袋，溝內仍有許多白米無法清除，由於白米長時間泡水會腐爛發酵產生臭味，也通報公所儘快協助清理。

被倒白米的路旁發現2個容量30公斤的米袋，疑似有人把米倒進水溝後隨手丟棄，「怎麼會有這種人？」眾人見能吃的白米被如此糟蹋，更會阻礙排水，影響公共安全，痛罵實在太過份。

里長張瑞昆表示，農曆7月普渡，今天也是鬼門關，這些白米可能是普渡的祭品，有人因宗教信仰等考量而避免食用，但就算不吃也可以送給寺廟或社福單位統籌運用，2袋60公斤的白米至少要3、4000元，直接倒進水溝，不僅暴殄天物，行為也讓人猜不透。

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